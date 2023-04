Após Maíra Cardi anunciar noivado, Arthur Aguiar se pronuncia sobre mulher misteriosa ao fundo de sua foto

23/04/2023 | 13:11



No último sábado, dia 22, Arthur Aguiar postou um Storie que deixou seus seguidores curiosos. Tudo porque, na foto, uma mulher misteriosa aparece ao fundo. Seria um novo affair do ex-BBB? Pois bem, antes mesmo da situação tomar grandes proporções, o ator já aproveitou para se pronunciar e negar qualquer relacionamento.

- Todo mundo de olho, né? Para os fofoqueiros de plantão, que estão comentando aqui no meu direct, Arthur, essa foto que você postou não é na sua casa, tem gente ali atrás, tem prédio. Óbvio que essa foto não é na minha casa, é na academia, onde eu estava. Só postei a foto e disse que tinha ido para a academia e tinha voltado para casa, mas a foto é na academia. Ah, minha gente, me deixa um pouquinho. Deixa eu viver, disse Arthur.

Para finalizar o assunto, o ator ainda contou que está cuidando de sua filha, Sophia, enquanto a mãe viaja com o atual noivo. Arthur era casado com Maíra Cardi, de quem se divorciou em outubro de 2022. Agora, a influenciadora prestes a oficializar a união com Thiago Nigro.