A grande final está cada vez mais próxima! Veja como foi a última festa do BBB23

23/04/2023 | 12:11



O BBB23 está chegando em sua reta final! Na noite do último sábado, dia 22, as sisters que permanecem no programa celebraram a última festa da edição. A Festa Memórias emocionou Aline Wirley, Amanda, Bruna Griphao e Larissa.

O clima foi apenas de alegria e emoção! Sem pensar na eliminação que se aproxima, o Top 4 dançou, cantou, e declarou muito amor uma pela outra, tudo para para aproveitar cada segundo na casa mais vigiada do Brasil. Ao som de Pitty, Ivete Sangalo, Glória Groove e outros hits, as meninas aproveitaram!

- Eu amo vocês! Muito! Pra sempre!, declarou Amanda para as outras sisters.

E claro que não podia ficar de fora a icônica música de abertura do BBB, com direito à dancinha, hein?