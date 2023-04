Produção libera câmeras do BBB23 para não assinantes e recebe chuva de críticas

23/04/2023 | 12:11



A produção do BBB23 decidiu abrir as câmeras do reality para os não assinantes. Dessa forma, na reta final do programa, todos podem dar aquela espiadinha na casa 24 horas por dia. No entanto, na publicação que anunciava a novidade, alguns internautas derramaram uma série de críticas.

As principais envolviam o rumo tomado pelo programa. Agora que o grupo das desérticas dominiou a casa, muitos que acompanhavam o reality se decepcionaram por não se sentirem representados pelas finalistas.

Veja alguns comentários:

Os vencedores já saíram. A edição acabou quando a Domi ganhou! Ela só não recebeu o prêmio. Mas não deixa de ser a campeã!, comentou uma internauta.

Ficou claro que as finalistas, não representam, a maioria de quem estava assistindo??? Pois então, vejo nas manifestação aqui, e na maioria das páginas,que comentam BBB, que as pessoas não elegeram essas quatro, e sim uma torcida robótica/fanática. Revejam a forma de votar no próximo, escreveu outra seguidora.

Ver o que? Plantas. Não, obrigada, esperarei o BBB24, disse uma terceira.