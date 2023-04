Palmeiras enfrenta Vasco no Maracanã pela primeira vez no século

23/04/2023 | 10:04



O time de Abel Ferreira começou o Brasileirão com vitória, reabilitou-se na Copa Libertadores e está com um pé nas oitavas de final da Copa do Brasil. A sequência exaustiva de jogos – até o fim do mês o time terá jogado nove partidas – gera lesões e obriga Abel a preservar alguns atletas. Enquanto o Vasco teve a semana livre para treinos, o Palmeiras fez um duro enfrentamento com o Cerro Porteño.

Desgastou-se mais do que o esperado ao ter de buscar a virada sobre o time paraguaio. Por isso, e pela continuação do calendário com pouco tempo de descanso e muitos jogos, o treinador pode poupar algumas de suas principais peças. Ele já não pode escalar Raphael Veiga, Mayke, Bruno Tabata, Atuesta e Rony, todos lesionados. Mas tem Piquerez de novo à sua disposição.