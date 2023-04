Tricolor goleia Coelho na 1ª partida em casa no Brasileirão

23/04/2023 | 09:42



A segunda passagem de Dorival Júnior pelo São Paulo começou com vitória sobre o América (MG), por 3 a 0, neste sábado (22). No Estádio do Morumbi, o time tricolor foi dominado em boa parte do jogo, mas contou com o brilho do goleiro Rafael e foi eficiente no ataque. O triunfo que garantiu os primeiros pontos da equipe no Brasileirão foi assegurado com gols de Luciano, Calleri e Marcos Paulo.

O time tricolor fez apresentação apenas regular, com bons momentos no primeiro tempo, e uma segunda etapa ruim. Foi inferior ao rival mineiro, que terminou a partida com mais de 20 finalizações, mas contou com grande noite de Rafael, o principal responsável pelo placar que fez o São Paulo reagir no Brasileirão depois da estreia com derrota para o Botafogo, e mostrou precisão em suas conclusões. O América acumula sua segunda derrota e continua sem pontuar. Para reagir, terá de colocar o pé na forma.

Embora tenha dito em sua apresentação que não faria mudanças significativas depois de treinar o time apenas uma vez, Dorival mudou o esquema e algumas peças. Usou um losango no meio de campo, com três jovens volantes, incluindo Luan, de volta ao time titular, e deu confiança para Luciano.

Saiu dos pés do camisa 10 o gol são-paulino, originado em roubada de bola no campo de ataque. O atacante finalizou de fora da área e contou com desvio na zaga e certa ajuda do goleiro Matheus Cavichioli para marcar.

O América foi dominante e terminou o primeiro tempo com dez finalizações. Apertou o time paulista no Morumbi, mas não mostrou eficiência. E parou na noite iluminada de Rafael.

Rafael teve de continuar a salvar o São Paulo no segundo tempo, porque o time, muito exposto na defesa, foi pressionado pelo América, que encontrou caminhos para chegar ao ataque. No entanto, não finalizou com competência. Quando acertou o alvo, parou no goleiro são-paulino.Se faltou eficácia para os mineiros, sobrou para os paulistas, que deslancharam no fim do jogo ao marcarem mais duas vezes. Saíram do sufoco com um gol de cabeça de Calleri e definiram o resultado com Marcos Paulo, aproveitando péssimo recuo de Ricardo Silva.