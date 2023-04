Com ocupação total, orquestra se apresenta no Conchita de Moraes

Da Redação



23/04/2023 | 09:19



Com ocupação total – 221 lugares –, o público de Santo André pode acompanhar a apresentação da Ossa (Orquestra Sinfônica de Santo André) na reabertura do Teatro Conchita de Moraes, neste sábado (22), em comemoração aos 470 anos de Santo André. Os músicos executaram programa especial com a obra Sherazade e as Mil e Uma Noites, de Nikolai Rimsky-Korsakov, composta em 1888, com a participação da contadora de histórias Vanessa Castro.

Para quem não conseguiu acompanhar neste sábado, há uma nova apresentação neste domingo (23), às 11h. A regência do concerto é do maestro Abel Rocha e do regente assistente Felipe Gadioli. O concerto tem entrada gratuita e os ingressos serão distribuídos com uma hora de antecedência, às 10h, sendo um tíquete por pessoa. O motivo da escolha da história de Sherazade para o programa especial de aniversário da cidade resgata a tradição da prática comum entre as pessoas desde os primórdios da humanidade de se reunir ao redor do fogo para contar histórias.