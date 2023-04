Medidas protetivas passam de um milhão

Heitor Mazzoco



Pouco mais de um milhão de medidas protetivas foram concedidas em todo Brasil com base na Lei Maria da Penha, segundo painel do CNJ (Conselho Nacional de Justiça). O número é referente aos pedidos realizados entre 2020 e 2023. Pelos dados, há um aumento significativo nas autorizações judiciais. Foram 355,4 mil demandas atendidas no ano passado. Em 2021, 320,4 mil. Em 2020, enquanto o mundo vivia o lockdown por causa da pandemia de Covid-19, 259,4 mil determinações. Os dados mostram que as mulheres procuram cada vez mais os órgãos de defesa para casos de violência. Revelam também a falta política adequada para conscientização social para homens que cometem crimes contra mulheres. O tribunal com maior número de pedidos aceitos desde 2020 é o de São Paulo. Até aqui, 181, 9 mil movimentos judiciais favoráveis às mulheres paulistas. Na sequência, tribunal do Rio (91,8 mil) e o do Paraná (76,9 mil). O TJMSP (Tribunal de Justiça Militar de São Paulo) está na outra ponta do levantamento, com uma concessão.

Indenização

A 4ª Turma do TRT (Tribunal Regional do Trabalho) da 2ª Região confirmou o direito a indenizações por dano material e moral a familiares de uma auxiliar de enfermagem que morreu em decorrência da Covid-19. Ela atuava na linha de frente do combate à doença no HC (Hospital das Clínicas) da Faculdade de Medicina da USP (Universidade de São Paulo) e morreu em junho de 2020. Segundo o acórdão, não há dúvida sobre a responsabilidade objetiva do empregador no caso e na preservação da saúde de seus empregados. Com a decisão, o juízo determinou que a instituição pague, pelo dano material causado, um terço do valor do último e maior salário da empregada a cada um de seus dois familiares até a data em que ela completaria 75 anos. Cada um também obteve o direito a R$ 80 mil pela dor sofrida com a morte da esposa e mãe, aos 47 anos, em atividade de risco exercida durante a pandemia. No processo, ficou comprovado que o salário da trabalhadora era fonte de sustento para o marido e a filha. As informações são da assessoria do TRT.

Heitor Mazzoco