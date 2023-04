Diadema antecipa Operação Inverno para início de maio

Da Redação



23/04/2023 | 08:47



A Secretaria de Assistência Social e Cidadania de Diadema resolveu adiantar o início da Operação Inverno para atender a população em situação de rua no enfrentamento às ondas de frio que já começaram com baixas temperaturas registradas à noite. As ações da Prefeitura estão previstas para os primeiros dias de maio – sempre que a previsão do tempo apontar temperaturas abaixo de 13ºC.

No entanto, com informações de que as madrugadas dos próximos dias podem ter temperaturas de até 10ºC no município, a Prefeitura disponibilizou dois telefones para registro de ocorrência em casos de pessoas em situação de rua que estejam passando frio, desacordadas ou feridas. Os números são: 0800 770 5559, da GCM, e o 192, do SAMU.

“Graças a este trabalho, não tivemos nenhuma morte por conta do frio nos últimos anos”, disse a secretária-adjunta da Assistência Social e Cidadania, Zuleica Maria da Silva.

Para abrigo das pessoas em situação de rua são ofertadas 60 vagas, em duas casas de acolhimento da cidade. O acesso aos albergues é feito das 18h às 19h e contam com banho quente e alimentação para todos aqueles que aceitarem acolhida.

Com o início da Operação Inverno, os albergues estendem seus horários de fechamento de 19h para as 23h e as vagas são ampliadas em ambos os abrigos.

Durante o dia, a população pode recorrer ao Centro Pop (Centro de Referência à População em Situação de Rua), localizado na região central, e que disponibiliza acolhimento diurno de segunda a sexta, das 8h às 17h.

No local também é oferecido aos usuários café da manhã, almoço, banheiros com chuveiro, armários, lavanderia e doação de roupas, além de atendimento social, psicológico e até jurídico, se necessário.

Centro Pop faz o encaminhamento aos abrigos conveniados e costuma atender até 100 pessoas por dia.





PREVISÃO PARA REGIÃO

O tempo frio deve seguir nos próximos dias nos municípios do Grande ABC. Por conta da massa de ar frio e seco que atinge diversas regiões do País, o Sol deve aparecer durante o dia, porém, as temperaturas ficarão mais baixas nas noites e madrugadas.

Nas cidades, a temperatura máxima não deve passar dos 24ºC na parte da manhã e da tarde. Enquanto à noite e de madrugada os termômetros podem chegar a 10ºC.