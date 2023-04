Charge - 23 de abril de 2023

Seri



23/04/2023 | 08:51



O prefeito de Mauá, Marcelo Oliveira (PT), levou ao governo do Estado pedido de recursos para ampliar três escolas de educação infantil nos bairros Alto da Boa Vista, Jardim Zaíra e Vila Feital. No total, o investimento – ainda não definido – permitirá à administração abrir 360 vagas, o que elevará de 1.812 para 2.172 o número de crianças de 0 a 5 anos atendidas. A gestão do petista também já iniciou a construção de duas creches e planeja começar uma terceira daqui a dois meses, com custo estimado de R$ 33,8 milhões nas três obras, bancadas com verba dos cofres municipais. Juntas, somarão mais 443 vagas na rede municipal.