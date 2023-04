Mauá fará 3 creches e busca ajuda do Estado para ampliar outras três

Wilson Moço



23/04/2023 | 08:30



O prefeito de Mauá, Marcelo Oliveira (PT), levou ao governo do Estado pedido de recursos para ampliar três escolas de educação infantil nos bairros Alto da Boa Vista, Jardim Zaíra e Vila Feital. No total, o investimento – ainda não definido – permitirá à administração abrir 360 vagas, o que elevará de 1.812 para 2.172 o número de crianças de 0 a 5 anos atendidas. A gestão do petista também já iniciou a construção de duas creches e planeja começar uma terceira daqui a dois meses, com custo estimado de R$ 33,8 milhões nas três obras, bancadas com verba dos cofres municipais. Juntas, somarão mais 443 vagas na rede municipal.

O chefe do Executivo explicou ao Diário que decidiu pedir ajuda ao Estado para fazer a ampliação das escolas porque a Prefeitura não tem condições financeiras para arcar com os custos das obras de ampliação, justamente em razão dos gastos que terá com a construção de três unidades. Além disso, lembrou que a administração já reformou e colocou novos equipamentos em 37 das 44 escolas municipais desde que assumiu o governo, em janeiro de 2021.

Marcelo Oliveira também comentou que assumiu a Prefeitura com deficit de aproximadamente 3.000 vagas na educação infantil, e que agora a rede municipal registra cerca de 2.000 crianças na fila de espera. Número que pretende reduzir a praticamente à metade com a construção das três unidades e a ampliação das outras três.

“Desde que assumimos temos feito grande esforço para colocar a casa em ordem, o que inclui atenção especial à educação. No caso das creches, além de garantir escola de qualidade para as crianças, podemos dar condições às mães de ter emprego e renda, sabendo que seus filhos estarão bem cuidados e seguros”, disse.

O petista fez questão de acrescentar que o programa de reformas vai além da parte estrutural dos prédios e equipamentos, e destacou que nas 37 unidades já contempladas houve a preocupação de trocar todos os brinquedos por novos ou mesmo a instalação de itens em escolas não beneficiadas. “Criança precisa de lazer, mas em brinquedos que ofereçam segurança.”

As novas unidades são a Maria Wanny (que saltará de 460 para 560 vagas), na Vila Assis; Nova Mauá (com 300 novas vagas), no bairro Nova Mauá; e a Jonathan Gomes de Lima Pitondo, no Jardim Maringá (passará de 257 para 300 matrículas. A administração planeja ampliar as Emebs Francisco Ortega, no alto da Boa Vista (que saltará de 229 para 292 alunos); a Maria Rosemary de Azevedo, no Jardim Zaíra (que vai de 823 para 968 crianças); e a Janete Beauchamp, na Vila Feital (aumentará de 760 para 912 vagas).