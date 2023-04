Sampdoria tropeça e aumenta risco de queda; Lazio perde em casa para o Torino

22/04/2023 | 20:50



Virtualmente rebaixada no Campeonato Italiano, a Sampdoria desperdiçou, neste sábado, a chance de iniciar uma reação nesta reta final de competição ao ficar no empate de 1 a 1 com o Spezia. O resultado deixa a equipe de Gênova com 17 pontos e ocupando o último posto na classificação do torneio.

O empate também não foi bom para o Spezia, que está na parte inferior da tabela e corre o risco de entrar para a zona de rebaixamento no complemento da rodada. Com o ponto somado, o time do técnico Leonardo Semplici soma agora 27 pontos.

No jogo, Amione abriu o placar para o time da casa aos 23 minutos dando a impressão de que a Sampdoria conseguiria, enfim, conquistar um triunfo. Apesar de ter levado a vantagem mínima para o intervalo, no segundo tempo a equipe não conseguiu manter o ritmo e acabou sofrendo o empate.

Daniele Valverde concluiu de cabeça um cruzamento feito por Bastoni e decretou o resultado final de 1 a 1. Em situação extremamente delicada, a Sampdoria está a dez pontos do primeiro time fora da zona de rebaixamento, que é justamente o Spezia.

Em outra partida do Campeonato Italiano, a Lazio teve a sua sequência de quatro vitórias consecutivas interrompida ao ser derrotada pelo Torino por 1 a 0. Com o revés, a equipe de Roma se mantém em segundo lugar na classificação com 61 pontos, mas corre o risco de ser ultrapassada pela Juventus (59), que neste domingo recebe o líder Napoli, em Turim.

O gol da vitória foi marcado no finalzinho do primeiro tempo por Ivan Ilic. O meia sérvio arriscou um chute da entrada da área e surpreendeu o goleiro Ivan Provedel, que falhou no lance. Com o triunfo, o Torino ocupa o 10º lugar na classificação com 42 pontos.

Fechando os jogos deste sábado, a Salernitana bateu o Sassuolo por 3 a 0 e deu um passo importante na luta do time para se manter com certa distância da zona de descenso do Italiano. A equipe tem agora 33 e está no 14º posto. Na parte intermediária, o Sassuolo se mantém com 40 pontos e já vê com mais distância a possibilidade de uma classificação para as competições europeias.

Com 20 minutos de primeiro tempo, o time da casa já abriu uma boa vantagem com os gols de Pirola e Dia. O time foi com a vantagem de 2 a 0 para o intervalo e, na volta, definiu o resultado com Coulibaly fechando o placar em 3 a 0.