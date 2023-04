Whindersson Nunes nocauteia rapper e avança em torneio de boxe para celebridades

22/04/2023 | 20:27



O influenciador e humorista Whindersson Nunes mostrou que não está para brincadeira no High Stakes, torneio de boxe com celebridades que está sendo disputado em Londres, capital britânica. Neste sábado, o piauiense venceu o rapper polonês Filipek por nocaute.

Com a vitória nos ringues, Whindersson conseguiu a classificação para a semifinal da competição. Na OVO Arena, localizada em Wembley, no norte de Londres, não faltou apoio ao brasileiro. O público esteve a seu lado e ajudou na vitória.

Em apenas dois rounds, Whindersson liquidou a fatura. Com um uppercut de esquerda, o piauiense acertou o queixo de Filipek, que caiu e não voltou para o embate.

O brasileiro terá tempo para se recuperar e aperfeiçoar suas habilidades até a próxima fase do torneio. No dia 3 de junho, em Dublin, capital da Irlanda, Whindersson medirá forças com o youtuber King Kenny em busca de um lugar na decisão. A grande final está agendada para 2 de agosto, novamente em Londres, com o prêmio na mesa de US$ 200 mil (cerca de de R$ 1 milhão).

Dentre os convidados, Whindersson é o competidor mais popular nas redes sociais, com mais de 150 milhões de seguidores nas principais plataformas. Ao todo, são mais de 210 milhões de pessoas que acompanham os participantes do campeonato.