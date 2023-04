Federação italiana retira punição e Lukaku poderá defender Inter na Copa da Itália

22/04/2023 | 19:12



A Federação Italiana de Futebol retirou neste sábado a suspensão de Romelu Lukaku na Copa da Itália. A entidade indultou o atacante belga por conta das ofensas racistas que ele recebeu no jogo de ida da semifinal entre Inter de Milão e a Juventus, no dia 4. Expulso, ele teria que cumprir suspensão na partida da volta, na próxima quarta-feira.

Lukaku havia sido excluído de campo ao receber o segundo cartão amarelo por ter se direcionado à torcida da Juventus, mandando os torcedores calarem a boca, na comemoração do seu gol. O gesto foi considerado provocação e o jogador acabou sendo expulso.

O belga, contudo, alegara que se tratava de uma resposta às ofensas racistas que recebeu ao longo da partida, "antes, durante e depois" da cobrança de pênalti que converteu naquele jogo.

Ao tentar reaver a suspensão, a Inter de Milão não teve sucesso no Comitê de Apelação da Federação, o que gerou revolta por parte de torcedores do time. Mas, neste sábado, o presidente da entidade, Gabriele Gravina, apresentou indulto para liberar a participação de Lukaku no jogo da volta da semifinal. "O princípio da luta contra toda forma de racismo é um elemento fundamental da ordem esportiva", argumentou Gravina, ao fundamentar sua decisão.

Lukaku, por sua vez, celebrou a decisão. "Eu acredito que, graças a esta intervenção, a justiça foi feita e isso manda uma grande mensagem a todo o mundo do esporte a além. Essa decisão mostrou que existe o desejo de lutar contra o racismo", afirmou o atacante belga.