Militão marca, Vini Jr. dá assistência e Real Madrid vence Celta no Espanhol

22/04/2023 | 18:01



Com atuações decisivas de Vinicius Júnior e Éder Militão, o Real Madrid conquistou a quarta vitória seguida na temporada, por diferentes competições. Em casa, fez 2 a 0 sobre o Celta de Vigo, neste sábado, pelo Campeonato Espanhol. O atacante brasileiro deu assistência para o primeiro gol, enquanto o zagueiro anotou o segundo gol da partida.

O time de Madri chegou aos 65 pontos, a oito do líder Barcelona, que tem 73 e ainda jogará nesta rodada. De quebra, assegura a vice-liderança da tabela por abrir cinco de vantagem sobre o Atlético de Madrid, o atual terceiro colocado da classificação. Já o Celta é o 12º, com 36 pontos.

Após assegurar a classificação às semifinais da Liga dos Campeões, o técnico Carlo Ancelotti resolveu dar descanso à metade da equipe titular do Real. Assim, deu chance para Nacho, Rüdiger, Tchouaméni, Dani Ceballos e Marco Asensio neste sábado. Vinicius Júnior e Militão foram mantidos entre os titulares, enquanto Rodrygo começou no banco de reservas.

Com tantas mudanças, o Real enfrentou dificuldades para ameaçar o Celta nos primeiros 30 minutos de jogo. Vini Jr. era a principal arma ofensiva, pela esquerda. Benzema sofria para sair da marcação. A situação só começou a ficar favorável aos anfitriões a partir dos 41 minutos, quando o brasileiro avançou pela esquerda e cruzou rasteiro para Asensio, que chegou batendo, direto para as redes.

O jogo acabou sendo decidido em poucos minutos. Isso porque, logo aos 2 minutos do segundo tempo, o Real alcançou o segundo gol, em lance de bola parada. Após cobrança de escanteio na área, Militão veio de trás surpreendendo os zagueiros rivais e cabeceou firme para o gol.

Daí em diante, o Real passou a desacelerar, afora um ou duas investidas com maior perigo no ataque, sempre com a participação de Vinicius Júnior. Nos instantes finais, Rodrygo entrou na vaga do compatriota, mas teve pouco tempo para fazer a diferença no ataque madrilenho.

OUTROS RESULTADOS

Mais cedo, a Real Sociedad sustentou a quarta colocação da tabela ao vencer o Rayo Vallecano por 2 a 1, em casa. Sorloth e Lejeune, contra, marcaram os gols dos anfitriões. O time da casa chegou a marcar mais um, mas o lance foi anulado pelo VAR, no início da partida. Palazon descontou para o Rayo Vallecano.

Dentro da zona de classificação para a próxima edição da Liga dos Campeões, a Real Sociedad soma agora 54 pontos, a seis do Atlético de Madrid, que tem um jogo a menos. E seis à frente do Betis, quinto colocado, fora da briga pela principal competição europeia no momento.

O Betis perdeu a chance de seguir na cola da Real Sociedad ao ser batido pelo Osasuna por 3 a 2, neste sábado. Budimir, duas vezes, e Moncayola, decidiram o jogo ainda no primeiro tempo. O Osasuna ocupa o oitavo lugar da tabela, com 41 pontos.

Ainda neste sábado, o Athletic Bilbao derrotou o Almería por 2 a 1, fora de casa, enquanto o Valladolid bateu o Girona por 1 a 0.