Affonso Maria Zanei. Um vereador em Sto. André. Um memorialista... ...que o filho nos apresenta

"A memória tem que se manter viva. Não adianta nada ter tudo isso e deixar guardado", disse o médico Affonso Maria Zanei Filho ao programa Memória na TV, do DGABC-TV.

Uma parte do material trazido pelo Dr. Zanei foi mostrada no programa, dividido em dois blocos: o iconográfico (fotos, livros, cartas, convites) e o museológico (como um prato em cerâmica assinalando a inauguração da CTBC em 1954).

Do pai, Dr. Zanei contou várias histórias. O começo trabalhando numa farmácia, lavando frascos, em plena Rua Coronel Alfredo Flaquer. Posteriormente, a montagem de uma farmácia própria, do outro lado da rua - construção desapropriada para a abertura da Avenida Perimetral.

"Ele era uma pessoa tranquila, muito afável. Gostava de atender a todos".

Dr. Zanei emocionou-se ao falar da mãe, a professora Clotilde Martins Zanei. Dona Clotilde lecionou no Américo Brasiliense quando a escola funcionava onde está o Correio Central, na Avenida Portugal. Durante 30 anos foi professora de Português na Júlio de Mesquita. Hoje é nome de escola no Jardim Santo André.

Ao informar que fez o curso primário no antigo Grupo Escolar, Dr. Zanei lembrou da brincadeira da filha caçula:

"Pai, você está tão velho que onde você estudou já virou museu".

Clínico com especialização em urgência e emergência, Dr. Zanei trabalhou durante 33 anos no PS do bairro Bangu, na Rua Avaré. Paralelamente, exerce a medicina do trabalho. Hoje atua na UPA da Avenida Perimetral.

"Meu pai sempre foi de guardar as coisas. Gostava de esporte. Tudo que saia do Aramaçan nos jornais ele guardava", comenta Dr. Zanei no programa. E é esse material que "Memória" começa a dividir com você, prezado leitor.

