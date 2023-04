Com problema físico, Djokovic desiste de disputar Masters de Madri

22/04/2023 | 16:35



O Masters 1000 de Madri sofreu mais uma baixa de peso neste sábado. Trata-se do sérvio Novak Djokovic, atual número 1 do mundo, que se recupera de problema físico. A competição já havia perdido o espanhol Rafael Nadal, ainda às voltas com uma lesão no quadril, sofrida no Aberto da Austrália.

Djokovic não revelou qual é o problema físico que o impede de jogar no saibro espanhol, onde já foi campeão por três vezes (2011, 2016 e 2019). Ao anunciar a baixa, a organização da competição madrilenha desejou "uma rápida recuperação" ao sérvio. "Esperamos vê-lo novamente em quadra o mais rápido possível, Nole." A competição na capital espanhola começa na quarta-feira que vem.

O líder do ranking vinha reclamando nas últimas semanas de dores no cotovelo direito, região que já lhe dores de cabeça em outras temporadas. Mesmo com o desconforto, ele esteve em quadra no Masters 1000 de Montecarlo, em Mônaco, e no ATP 250 de Banja Luka, na Bósnia-Herzegovina, nesta semana.

O campeão do Aberto da Austrália, no entanto, ainda não mostrou boas performances sobre a terra batida. Foram duas derrotas e duas vitórias, ainda sem passar da fase de quartas de final nas duas competições.

Os problemas físicos de Djokovic e Nadal também preocupam os fãs de tênis para Roland Garros, o momento culminante da gira de saibro na Europa. O torneio francês começará no dia 28 de maio e agora tem os dois principais tenistas do mundo em dúvida. Sérvio e espanhol dividem o recorde de títulos de Grand Slam, com 22 taças para cada.