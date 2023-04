Voltaram com tudo! Dynho Alves posta clique de noite romântica com MC Mirella

22/04/2023 | 16:10



O amor está no ar! Após terem se separado em 2021, devido ao envolvimento de Dynho Alves com Sthe Matos em A Fazenda 13, o dançarino e MC Mirella decidiram dar mais uma chance ao relacionamento.

Ao participar do programa TVZ, no Multishow, junto com Pocah, MC Mirella desabafou sobre voltar a se relacionar com Dynho.

- Ninguém entende. É que é um negócio que não é para entender mesmo, mas é sério, o Dynho, é que o povo tem coisa dele, mas ele é um fofo comigo, de verdade. Ele me trata muito bem. Quando tá só eu e ele, é outra parada, tá ligada? Não voltamos, mas assim, estamos ficando, aí, né? Se conhecendo, né? Mas, assim, eu gosto muito dele, ele gosta muito de mim também, a gente se dá muito bem. Não tem nem como a gente ficar separado. Para vocês entenderem a situação, o Dynho mora no condomínio dos meus pais, na mesma rua. Sempre que eu passo lá, na casa dele, a gente conversa, fico lá horas e horas. Quando vai ver, estamos lá nos amando, de novo. É um te amo daqui, te amo dali

E eles não estão com medo do julgamento do público, não! O casal compartilhou cliques de uma noite romântica na última sexta-feira, dia 21, com direito à vinho, fondue e muito amor.