Borussia faz 1º tempo arrasador, goleia Eintracht Frankfurt e vira líder do Alemão

22/04/2023 | 15:32



Com um primeiro tempo arrasador, quando chegou a abrir uma vantagem de 3 a 0, o Borussia Dortmund garantiu não só uma importante vitória neste sábado pelo Campeonato Alemão, mas também a liderança da competição ao derrotar o Eintracht Frankfurt por 4 a 0. Com o resultado, o time do técnico Edin Terzic ocupa agora o topo da classificação com 60 pontos, um a mais que o Bayern de Munique.

Disposto a manter o embalo e segurar a liderança, o Borussia volta a campo no próximo final de semana. O confronto é diante do Bochum, na sexta-feira, na casa do adversário. Já o Frankfurt, que ocupa a parte intermediária da tabela, joga no sábado e recebe o Augsburg de olho em uma reabilitação no torneio.

A vitória foi definida nos primeiros 45 minutos. Forçando a marcação na saída de bola e as jogadas de velocidade, o Borussia abriu o marcador aos 19 minutos com Jude Bellingham. O gol abalou o sistema defensivo rival e o Borussia se aproveitou dessa distração para movimentar o placar cinco minutos depois.

Após uma boa trama do ataque, Donyell mostrou oportunismo para aumentar a vantagem no placar marcando o segundo tento da equipe de Dortmund de pé direito. Com a torcida botando pressão para fazer mais um, o Borussia fez o terceiro ainda antes do final do primeiro tempo.

Karim Adeyeme, um dos destaques da equipe, fez uma boa jogada pelo lado do campo e conseguiu o cruzamento. Mats Hummels se livrou da marcação e, de cabeça, estufou a rede rival para fazer 3 a 0 e praticamente definir o confronto.

O segundo tempo teve um ritmo com menos intensidade. No entanto, o Borussia seguiu controlando as ações ofensivas da partida. Sem fazer muita força, o time da casa acabou aumentando o placar novamente com Donyell para transformar a vitória em goleada: 4 a 0 aos 21 minutos da etapa complementar.

Com o jogo sob controle e a conquista da liderança do Campeonato Alemão assegurada, o Borussia Dortmund se limitou a tocar a bola para administrar a larga vantagem de quatro gols até o apito final.