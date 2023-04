Grande País à espera do Redescobrimento

Dirceu Cardoso Gonçalves



22/04/2023 | 15:33



Por que 21 de abril (data da morte de Tiradentes) é feriado nacional e 22 (dia do Descobrimento do Brasil) não é? Trata-se de uma longa história. Durante quase quatro séculos acreditou-se que a expedição de Pedro Álvares Cabral teria avistado o Monte Pascoal no dia 3 de maio e, pelas celebrações do calendário religioso então vigente, foi dado ao lugar o nome de Terra de Santa Cruz, depois substituído por Brasil em função da madeira avermelhada que ali proliferava.

Desaparecida nos arquivos portugueses, a carta de Caminha, escrita no local de desembarque – Porto Seguro (Bahia) – que relatava o descobrimento das novas terras em 22 de abril, teve uma cópia encontrada no Arquivo da Marinha Real do Rio de Janeiro e foi divulgada a primeira vez em 1817, pelo padre e historiador Manuel Aires do Casal. Com o advento da Independência (1822), ganhou a importância de documento histórico sobre a constituição do País.

No entanto, só depois da proclamação da República o Brasil passou a comemorar a efeméride. E, mesmo com o 22 de abril já conhecido, o decreto governamental de 1890 a fixou em 3 de maio. Só em 1930, novo decreto antecipou a comemoração de maio para abril, mas não manteve o feriado, entre outras razões, para não emendá-lo com o de Tiradentes (21 de abril). O simbolismo da data é lembrado, principalmente na rede escolar, mas o dia é comum, de trabalho.

As sucessivas mudanças políticas e estruturais do País nos colocam cada dia mais distantes da histórica epopeia do Descobrimento. Apesar do desenvolvimento social, econômico e -tecnológico, temos graves problemas. Os governos não conseguem, com as escolas que têm, formar o jovem para os desafios do mercado de trabalho. Há o círculo vicioso de milhares de vagas oferecidas e outros milhares de desempregados sem qualificação para assumí-las. Isso compreomete distribuição de renda e potencializa a desigualdade entre os cidadãos, a violência e a luta política antropofágica. Somos um grande país, mas ainda temos mui to o que descobrir para um dia, ter alcançado os ideais de paz, segurança e justiça social. Quando isso ocorrer, poderemos nos orgulhar da conquista de um novo Descobrimento (ou Redescobrimento), pouco importando a data e a eventual decretação de feriado.

O olhar sobre a História que nos é disponível é um chamamento ao trabalho e à responsabilidade que deve ser maior na medida da importância de cada indivíduo na Sociedade. Os sobressaltos políticos e sociais que enfrentamos nas últimas décadas sugerem foco, trabalho e patriotismo. Os governantes, parlamentares e ocupantes de elevadas funções públicas – que podem influir na vida nacional – são os grandes responsáveis pelo futuro. Que não percam a oportunidade que o destino lhes proporciona...

Dirceu Cardoso Gonçalves é dirigente da Aspomil (Associação de Assistência Social dos Policiais Militares de São Paulo).