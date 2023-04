Boninho revela números impressionantes para inscrições do BBB24: Três vezes mais que o ano passado

22/04/2023 | 15:11



Neste sábado, dia 22, Boninho, o chefão da casa mais vigiada do Brasil, contou que duas regiões do país já atingiram suas cotas de inscrições para o BBB24. Portanto, os residentes do Sudeste e Nordeste não terão mais a chance de se candidatar, pelo menos por enquanto.

Além disso, Boninho afirmou que, nas primeiras horas, o número de inscritos foi três vezes maior do que no mesmo período no ano passado. Surpreendente, né?

- Ontem, quando a gente começou, mais de 60 mil pessoas começaram as inscrições. Três vezes mais que o ano passado.

O Big Boss abriu as inscrições na última sexta-feira, dia 21. Na época, ele havia revelado que apenas 35% das vagas seriam liberadas. Então se você está interessado em se candidatar, é bom ficar de olho para quando abrir de novo!

Não perde a oportunidade, hein?