Enzo Celulari visita Sophia Raia em Nova York e baba pela irmã: Tão feliz em te ver crescer

22/04/2023 | 14:11



Mais que irmãos, melhores amigos! Enzo Celulari posou em Nova York, nos Estados Unidos, para passar alguns dias ao lado da irmã mais nova, Sophia Raia, de 20 anos de idade.

Ele aproveitou para rasgar elogios à irmã:

- Mais uma vez te visitando e me emocionando. toda vez que piso em NYC eu me surpreendo - com a sua maturidade, inteligência, determinação, conquistas? eu fico tão feliz em te ver crescer, evoluir e se tornar, cada vez mais, essa mulher forte, única e cheia de opinião. parabéns, sosô, pelo ser humano incrível que você é e obrigado por ser minha irmã. te amo, admiro e te aplaudo (de pé). estamos juntos até depois do fim! obs. por mais momentos como esses, food comas e risadas infinitas.

Ainda em seu perfil, Enzo abriu uma caixinha de perguntas para os seguidores adivinharem qual será a próxima parada.

- Coachella!, sugeriu um seguidor.

Enzo respondeu:

Será?

O evento que teve início no dia 14 de abril, vai até esse domingo, dia 23.

Os dois são filhos de Claudia Raia e Edson Celulari, e têm outros dois irmãos mais novos, Luca, filho de Claudia com Jarbas Homem de Mello e Chiara, filha de Edson com Karin Roepke.