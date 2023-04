Compositor que trabalhou com Maiara e Maraisa se pronuncia sobre acusações de plágio

22/04/2023 | 14:11



Maiara e Maraisa foram acusadas de plágio. As músicas em questão seriam: Felizes Para Sempre e A Culpa É Nossa. Depois que a polêmica veio à tona, Maraisa usou seu Twitter para se pronunciar e defender sua carreira como compositora.

Recentemente, essa novela ganhou mais um capítulo. Diego Silveira, um dos compositores da música A Culpa É Nossa, que trabalhou junto com as irmãs, veio à público para se pronunciar e defender as cantoras.

Segundo o Metrópoles, ele escreveu:

Quem acompanha o mundo sertanejo já sabe do que vou falar: sobre a música A Culpa É Nossa. Recentemente, uns artistas regravaram a música A Culpa É Nossa e subiram nas plataformas digitais. E Maiara e Maraisa, que são donas da música, ainda estão sendo acusadas de plágio. Então, vim explicar: essa música é uma composição minha e de outros compositores e ela foi liberada exclusivamente para a dupla Maiara e Maraisa. Isso é só para acabar com os haters aí. A Culpa É Nossa é de direito das duas. Elas pagaram para os compositores e possuem os direitos da música. Para quem não sabe, é isso. Só elas têm o direito de compartilhar a música.