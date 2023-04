Indivíduo é preso na Represa Billings por caçar e matar animais silvestres

Da Redação



22/04/2023 | 13:55



A Polícia Militar Ambiental do 2º Pelotão do Estado de São Paulo prendeu neste sábado (22) um indivíduo na Represa Billings, no Bairro Taquacetuba, em São Bernardo, por estar em posse ilegal de arma, munições, tarrafas e redes irregulares, além de caçar e matar animais silvestres. A ação foi flagrada durante patrulhamento náutico na região.

O indivíduo pescava com tarrafa e, ao ver os policiais, tentou fugir. A equipe conseguiu localizá-lo e vistoriou o contêiner que estava com ele. Durante a apreensão, foram identificados uma espingarda calibre 38, uma carabina fiora calibre 5.5 mm, nove munições calibre 38, uma moto serra, duas facões, duas tarrafas, 600 metros de rede de espera e animais silvestres abatidos. Ele foi conduzido ao 3º DP (Distrito Policial) de São Bernardo e a ocorrência segue em andamento.