Palavra do Leitor

O prefeito de São Bernardo cometeu outro fiasco: demitiu a senhorita Lígia Ramos, brilhante trabalhadora e secretária da Cultura (Política, ontem). Apoiadora do projeto Amazonas, Sabores e Saberes, do Instituto Ipes, deixou-nos a ver navios agora. Nossa proposta inovadora de trabalho, infelizmente, foi interrompida. Restou-nos o sentimento de pesar.

Wilma Maria Moraes - Instituto Ipes

Geopolítica – 1

Múcio era um dos muitos personagens criados pelo humorista Jô Soares que nunca tinha opinião sobre assuntos polêmicos e, ao ser influenciado, repetia “Tirou daqui, ó”. Parece que isso é o que acontece com o atual presidente ao tentar se arvorar por assuntos que desconhece, como geopolítica por exemplo. Ao ser influenciado pelos chineses a afirmar que “a Ucrânia também é culpada pela guerra”, que os Estados Unidos e a União Europeia teriam propiciado o prolongamento do conflito e que a decisão da batalha teria sido tomada “por dois países”, foi obrigado a mudar sua opinião em razão das pressões internacionais. Agindo como marionete de governos estrangeiros, o descondenado não só coloca em xeque sua pouca credibilidade internacional, como também envergonha o Brasil perante o mundo.

Vanderlei Retondo - Santo André

Geopolítica – 2

Cala a boca, Lula! O presidente Lula da Silva vai à China e fala mal da Ucrânia, passando pano no genocídio que vem praticando a Rússia nesta guerra que o próprio presidente Putin iniciou. Quando volta à realidade, recebe o repúdio dos EUA e União Europeia por suas palavras e volta atrás. Agora a Ucrânia é a vítima. Calma, minha gente. Essa é apenas a “metamorfose ambulante” em ação. mesmo que com isso esteja jogando na lama nosso País perante o mundo!

Beatriz Campos - Capital

Ataques terroristas

Nada como um dia atrás do outro. Minhas suspeitas, desde o início, dos atos repugnantes de 8 de Janeiro, estão se confirmando. O ex-ministro do GSI (Gabinete de Segurança Institucional), general Gonçalves Dias, homem forte e muito próximo a ‘L’, responsável pela segurança do Palácio do Planalto e outras instalações dos três poderes, aparece nas imagens das câmeras de segurança, não só facilitando a entrada como dando aguinha para os invasores (muitos infiltrados) quando cometerem aquelas cenas lamentáveis. E Flavio Dino, ministro da Justiça e Segurança Pública, assistindo a tudo do seu gabinete, o que tem a dizer? Está explicado por que o descondenado ordenou sigilo absoluto das imagens dos ataques ocorridos. Dias já tinha sido chefe de segurança pessoal do ‘L’ nos primeiros mandatos. Será que vai dizer novamente que não sabia de nada? Estas imagens para mim não causam surpresa, pois aqueles baderneiros (terroristas, como chamam) não são compatíveis com o perfil de quem estava na frente dos quartéis até dezembro. Por que o STF e a PGR, com posse das imagens, não tomaram nenhuma providência e nem sequer ouviram Dias e Dino (não é dupla sertaneja)? Por que não estão presos como Anderson Torres, ex-secretário de Segurança de Brasília , por achismo, de que tinha facilitado as invasões? Estão querendo jogar muita coisa debaixo do tapete, mas o povo está atento. CPMI urgente.

Mauri Fontes - Santo André

Arcabouço fiscal

Espero que os membros do Centrão, no Congresso, como sugerem, obtenham sucesso para alterar o texto do arcabouço fiscal que estranhamente não prevê punição ao governo se não seguir as regras fiscais estabelecidas. É muita esperteza do Planalto quando, propositalmente, não inclui esse dispositivo para que se evite pedaladas fiscais como irresponsavelmente fez a Dilma Rousseff, e, de forma justa e dentro dos preceitos das Constituição, sofreu impeachment. E que o Lula e seus demagogos matreiramente querem induzir o povo brasileiro de que foi golpe.

Paulo Panossian - São Carlos (SP)

Depressão

A depressão, que já ficou conhecida e reconhecida pela Organização Mundial da Saúde como “o mal do século XXI”, é uma doença psiquiátrica crônica e recorrente, que produz uma alteração de humor e traz distúrbios no sono, apetite, entre outros. A depressão é um transtorno psicológico que pode levar até ao suicídio. Muitos doutores, especialistas, discursam com muita propriedade e sabedoria sobre essa doença. O SUS (Sistema Único de Saúde) está preparado para consultar, tratar, cuidar e atender depressivos e tem tido bons resultados como resposta de seu tratamento. O primeiro passo que se deve tomar, e talvez o mais importante, é o de quebrar e vencer o preconceito e os medos que existem e procurar por atendimento médico especializado. O mais importante é não se desesperar, porque os resultados são bastante favoráveis para aqueles que confiam em nossos médicos e medicina. E o principal é não ficar se automedicando ou dando ouvidos aos achismos.

Cecél Garcia - Santo André

CPTM

‘Estações de Santo André e Mauá da CPTM terão obras de modernização’ (Primeira Página, ontem). Só lembrando para que não coloquem nada de vidro na Estação Mauá, pois os vândalos quebra. Façam de ferro. aço e nada que possa ser levado. Infelizmente sabemos que tem muitos que destroem tudo de bom que é feito para melhorar a vida da população. Fica a dica.

Maria Antonia Pádua Félix Santos - do Facebook

