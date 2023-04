Wallace é liberado para defender o Cruzeiro neste sábado

Da ABr



22/04/2023 | 13:05



O oposto Wallace Souza foi liberado para voltar a atuar pelo Cruzeiro. A decisão do CBMA (Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem) foi anunciada na última quarta-feira (19), momentos antes da primeira partida entre a equipe mineira e o São José pelas semifinais da Superliga masculina de vôlei. As equipes voltam a jogar, em busca da classificação para a final da competição, a partir das 18h30 deste sábado (22).

Wallace havia sido suspenso por 90 dias no começo deste mês porque no dia 30 de janeiro publicou em sua conta no Instagram uma imagem na qual aparece armado com uma pistola, junto à enquete “Daria um tiro na cara do (presidente) Lula com essa 12?”.

A liberação ocorreu depois de o STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) do vôlei concedeu ao jogador uma liminar para entrar em quadra para enfrentar o São José – e o entendimento da CBMA foi de que, “neste caso, prevalece a decisão do STJD”.