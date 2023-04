Liverpool bate Nottingham em 2º tempo elétrico e esquenta briga por vaga na Liga Europa

22/04/2023 | 13:08



Liverpool e Nottingham Forest fizeram um segundo tempo vistoso e emocionante em Anfield neste sábado. Com posturas ofensivas e muita coragem, as equipes protagonizaram um prazeroso jogo com vitória do time local por 3 a 2 após duas reações dos ameaçados visitantes. Os comandados de Jürgen Kloop esquentam a briga por vaga na Liga Europa ao subirem para o sétimo lugar, um ponto atrás do Aston Villa, com a última vaga, mas um jogo mais.

Depois de um primeiro tempo sem muitas chances, apesar da disputa aberta desde o apito inicial, as emoções ficaram todas para a segunda etapa, que já começou com gol e foi marcado por ataques e contragolpes até o lance final.

Depois de mais de um ano sem marcar, o português Diogo Jota havia desencantado no meio de semana, com duas bolas nas redes na surra por 6 a 1 sobre o Leeds United. E repetiu a dose neste sábado. Logo no segundo minuto, Fabinho cabeceou para o meio e o jogador, também de cabeça, abriu o placar.

A enorme festa da torcida acabou ofuscada após somente quatro minutos. Williams bateu na entrada da área e aproveitou desvio da defesa para celebrar a igualdade. Era lá e cá, e o português voltou a deixar o Liverpool em vantagem aos 10 minutos.

Após cobrança de falta para a área de Robertson, Digo Jota dominou no peito, depois na coxa, e acertou o giro para fazer 2 a 1. Mais uma vez o Liverpool não conseguiu segurar a vantagem. Gibbs-White em nova batida desviada em um marcador acabou empatando aos 22.

Lutando contra o rebaixamento, o Nottingham Forest dava trabalho, mas não conseguia se segurar atrás. E três minutos após empatar, novamente acabou vazado. Alexander-Arnold cobrou falta e Salah desviou de leve para definir o triunfo. A BOL ainda bateu na trave antes de entrar.

O Liverpool ganhou, mas não sem levar sufoco nos minutos finais. Alisson viu Williams acertar o travessão e defendeu a perigosa cabeçada de Mangala para garantir o suado resultado.

Com gol de Andreas Pereira, o Fulham fez 2 a 1 no Leeds United, enquanto Brentford e Aston Villa empataram por 1 a 1 e Crystal Palace e Everton não saíram do 0 a 0. O Leicester superou o Wolverhampton por 2 a 1.