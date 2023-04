Ben Affleck revela que já compartilhou conta bancária com Matt Damon e faliu

22/04/2023 | 13:11



Melhores amigos desde a juventude, Ben Affleck e Matt Damon tiveram uma experiência curiosa no início da carreira. Em bate-papo com Drew Barrymore, do The Drew Barrymore Show, o marido de Jennifer Lopez revelou que já teve uma conta compartilhada com o amigo, e que eles acabaram falindo em pouco tempo.

Pois é, tudo começou quando a dupla vendeu os direitos do filme Gênio Indomável. Na época, eles faturaram 600 mil doláres, pouco mais de três milhões de reais.

- Eu pensei: Minhas necessidades acabaram! Nunca mais vou precisar trabalhar de novo. Achei que ficaria rico para sempre, lembrou Affleck.

Mas, não foi bem assim! Depois de pagarem seus agentes e algumas taxas, sobrou dinheiro apenas para que eles comprassem um carro cada e alugassem uma casa de festa de cinco mil dólares por mês.

- Nós falimos em seis meses, brincou Ben.

No entanto, o marido de J.Lo deixou claro que não se arrepende de ter juntado seu dinheiro com o parceiro, porque foi algo muito valioso para a amizade deles.