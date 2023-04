Brasil cai em ‘grupo da morte’ no Mundial Sub-20

22/04/2023 | 11:46



Campeã sul-americana e pentacampeã do mundo na categoria, a seleção brasileira de Ramón Menezes não deu sorte no sorteio das chaves para o Mundial Sub-20, que será realizado na Argentina. A equipe nacional caiu na chave D, ao lado das fortes Itália e Nigéria, além da República Dominicana.

Quem se deu bem no sorteio foram as anfitriãs, que ganharam a vaga após substituir a Indonésia como país-sede e terão Usbequistão, Guatemala e Nova Zelândia no Grupo A. A convocação dos jogadores que defenderão o País ocorre daqui uma semana, para fase de treinos na Granja Comary. Ramón Menezes sofreu bastante para fechar o grupo para o Sul-Americano e também para os amistosos, com muitos clubes pedindo a desconvocação de seus atletas. A estreia brasileira será diante da Itália, depois o time de Ramón Menezes encara os dominicanos, e encera a fase contra a Nigéria.