Silêncio eloquente

Da Redação



22/04/2023 | 10:41



Maisuma vezum contrato assinado pelo prefeito de São Caetano, José Auricchio Júnior (PSDB), desperta a desconfiança da opinião pública pelos valores expressivos que envolve. Desta vez, chama a atenção o pagamento de R$ 6,7 milhões por ano para a empresa Max Verde Transportes e Construções Eireli pela locação de vans de passageiros para atender às secretarias de Serviços Urbanos, Educação, Saúde e Segurança. Os veículos podem percorrer até 36 mil quilômetros por mês, inclusive em viagens a outros municípios. Novamente a questão reside no fato de o Palácio da Cerâmica, sede do Executivo são-caetanense, não dar nenhuma explicação sobre o negócio milionário, como se não tivesse o dever.

Pode-se dizer, com certa margem de segurança, que boa parte dos problemas enfrentados pela gestão de José Auricchio Júnior se deve diretamente à falta de transparência de seus atos administrativos.O prefeito de São Caetano,sabe-se lá se aconselhado por alguém ou de moto-próprio, decidiu não mais prestar contas, como se ele nãoe stivesse no comando de orçamento público, formado pela soma dos impostos pagos pelos cidadãos e empresas. No quarto mandato à frente da Prefeitura, o tucano ficou refratário à transparência. Com o controle praticamente total da Câmara, onde a oposição é restrita a alguns bravos resistentes, o sigilo virou praticamente uma política oficial.

Auricchio parece estar confundindo o muito poder que a cadeira de prefeito lhe confere com aval para se comportar de maneira despótica. Sobre a contratação da empresa que fornecerá vans para a sua administração, o chefe do Executivo sonegou informações ao Poder Legislativo e ignorou inclusive os pedidos de esclarecimento feitos pela equipe de reportagem deste Diário. Determinadas pessoas, especialmente as que temem se comprometer pela língua, revelam mais do que lhes vai na alma quando fecham a boca do que ao falar. O silêncio de José Auricchio Júnior diante da avalanche de suspeitas que recaem sobre o seu governo se torna, neste sentido, bastante eloquente.