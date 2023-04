Reta final com direito a presente do Big Boss; veja o que rolou na madrugada do BBB23

22/04/2023 | 12:11



Com a eliminação de Ricardo Alface, o Top 4 foi fechado, e dessa vez, apenas com mulheres! Na Prova do Finalista, Amanda foi a última eliminada e garantiu sua vaga na final. Agora, Aline Wirley, Bruna Griphao e Larissa estão no paredão. Entretanto, o clima dentro da casa não é de tensão.

Com apenas amigas e aliadas dentro da casa mais vigiada do Brasil, parece que o Big Boss ficou feliz com a conquista e revolseu presentear as sisters.

Elas foram surpreendidas ao descobrirem que produção liberou a chave do Quarto Deserto, como mimo para as finalistas. O quarto foi ocupado por todas as meninas do Top 4 durante a edição, mas teve que ser fechado devido a diminuição do número de participantes no programa.

- Vamos passar os últimos dias na casa no nosso quarto. Como tudo começou, disse Amanda, emocionada.

E a madrugada continuou calma. Larissa e Bruna pediram para que suas torcidas se unam e levem as duas juntas para a final. Entretanto, parece que as equipes de fora da casa decidiram tomar outro posionamento. Confira o posicionamento oficial dos perfis de cada participante:

Equipe da Aline - #ForaBruna

Equipe da Amanda - #ForaBruna

Equipe da Bruna - #ForaLarissa

Equipe da Larissa - #ForaBruna