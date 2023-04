Arteta declara 'amor' aos jogadores do Arsenal, mas cobra 'confiança' após tropeços

22/04/2023 | 10:37



O Arsenal chegou a abrir oito pontos de distância para o Manchester City há um mês no Campeonato Inglês. Mas a fase virou, o time começou a tropeçar, e agora, apesar de ter cinco a mais, vês os rivais com dois jogos a menos e o confronto em seu estádio, o que pode fazer a equipe de Londres perder um título que todos davam como certo. Após empate por 3 a 3 com o lanterna Southampton em casa, o técnico Mikel Arteta saiu em defesa do time, declarou amor ao jogadores, mas pediu que retomem a confiança restando seis jogos.

Antes do empate com o lanterna, o time já vinha de 2 a 2 com West Ham e Liverpool. Em ambos, a equipe abriu 2 a 0 e não conseguiu sustentar a vantagem no marcador, deixando escapar vitórias importantíssimas.

"Não posso amar mais meus jogadores, sério. Foi o que eu disse a eles. É uma alegria treiná-los e é uma alegria fazer parte deste clube e viver o que vivo com esta equipe", afirmou o técnico após o deslize caseiro do sábado, evitando terra arrasada.

"No futebol, quando há muita pressão, normalmente os jogadores começam a se esconder e não vi um único jogador que fizesse isso", garantiu, cobrando apenas um pouco mais de concentração. "No final (do jogo) o momento mágico estava aí novamente para ser aproveitado, tivemos duas grandes oportunidades com 3 a 3 (anotou dois gols aos 43 e aos 45 da etapa final e ainda poderia ter virada) mas infelizmente não aconteceu", lamentou. "Bem, espero mais confiança. No final das contas, quando você consegue fazer o que eles fizeram, contra todas as probabilidades em um contexto realmente difícil, você tem que acreditar no que você pode fazer."

O treinador não esconde, contudo, que seu setor defensivo precisa melhorar e voltar a ser sólido se a equipe quiser festejar ao fim da temporada.

"Quando a gente ganha eu dou explicações. Hoje está claro, você não pode sofrer três gols da maneira que fizemos e esperar vencer jogos no Campeonato Inglês, a menos que faça um milagre ou uma atuação como fizemos nos últimos 15 minutos", enfatizou. "Hoje é difícil (falar sobre as chances de título), só penso no que está acontecendo, porque agora estamos focando no que ocorreu e no que passamos."

São seis rodadas pela frente e contra adversários duríssimos, a começar pela visita ao City na quarta-feira na qual a equipe não ser derrotada. Na sequência, encara o Chelsea (11º colocado), Newcastle (4º), Brighton (7º), Wolverhampton (13º) e fecha a participação contra o desesperado Nottingham Forest, antepenúltimo na classificação.