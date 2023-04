Mariana Goldfarb é fotografada sem aliança pela primeira vez e Key Alves passa a seguir Cauã Reymond nas redes sociais

22/04/2023 | 10:11



Seguindo a vida... Mariana Goldfarb foi fotografada pela primeira vez desde que anunciou o fim de seu casamento com Cauã Reymond. Nas imagens, tiradas na última sexta-feira, dia 21, a influenciadora aparece sorridente e sem aliança aparente.

Enquanto isso, segundo informações do jornal Extra, Cauã já está ganhando novos seguidores. Contatinhos? Bom, não sabemos. Mas convenhamos que é curioso passar a seguir alguém logo após notícias de que a pessoa está solteira novamente, né?

Entre esses novos seguidores de Cauã, está a ex-BBB e também recém-solteira Key Alves. A loira está mantendo as redes sociais um pouco mais agitadas desde que terminou seu relacionamento com o também ex-BBB Gustavo, e já seguiu alguns outros contatinhos, como Arthur Aguiar, Gil Cebola, Jota Amancio e Diogo Canto.

Mariana anunciou o fim de seu casamento com Cauã há alguns dias. Através das redes sociais, ela escreveu:

Ciclos se iniciam e se encerram. E o ciclo da minha vida ao lado do Cauã se encerrou. Saio de tudo isso muito consciente do que aprendi nesses anos de relacionamento. Tenho as melhores trocas aqui, então senti que deveria também compartilhar isso, afinal de contas, nossa vida não é feita só de coisas boas. Não vou comentar mais a respeito, é um momento delicado então peço, por favor, que tenham muita empatia pelo meu silêncio sobre esse assunto. Em breve trago aqui muitas coisas que estão por vir.