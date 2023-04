Carol Dias celebra aniversário de Kaká: Meu homem, meu amigo, meu cúmplice

22/04/2023 | 10:11



Carol Dias acordou cedinho para celebrar o aniversário do maridão, Kaká. O ex-jogador está completando 41 anos de idade neste sábado, dia 22, e ganhou uma linda homenagem da companheira nas redes sociais.

Na legenda da publicação, Carol se derreteu pelo amado e escreveu:

Hoje é aniversário do meu homem, meu amigo, meu cúmplice, meu maior apoiador, meu namorado, marido, pai das minhas pitucas, meu gatinho! Eu o amo da maneira mais bonita, de todo meu coração, em todas as estações, mais do que ontem e menos do que amanhã, e o meu amor é tão gigante que parece cafona escrever um texto tão óbvio, um clichê de nós dois! Inevitável! Quero comemorar muito mais do que 41 aniversários com você, te acordando bem cedo com a mesma torrada meio queimada de sempre e contemplando o seu sorriso mais largo e lindo que só você tem! Só vc tem! Feliz aniversário vidoca, que Deus derrame mais bençãos sobre a sua vida e que vc continue sendo esse filho amado, marido incrível, pai sensacional, amigo fiel, esse cara espetacular que você é! Te amo baby! Vamos celebrar!

Carol e Kaká estão juntos desde 2016 e têm duas filhas, Esther e Sarah.