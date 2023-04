Ney Matogrosso relança ?nada será como Antes? com a banda Hecto

22/04/2023 | 08:25



Uma nova versão da música de Milton Nascimento e Ronaldo Bastos, lançada originalmente em 1972, ganhou um arranjo inusitado, feito com influência do rock and roll. Gravada pela Banda Hecto, com participação de Ney, Nada Será Como Antes tem um clipe dirigido por Batman Zavareze, com edição de João Oliveira. Para o ano, a Hecto promete mais três singles, todos com participações especiais.

O produtor Liminha falou sobre o resultado da junção. "A banda Hecto e Ney Matogrosso fundiram impecavelmente o rock e o lirismo dessa obra prima de Milton Nascimento e Ronaldo Bastos. Com certeza essa versão mudou tudo."