Em casa, Tricolor encara Coelho em busca da 1ª vitória

22/04/2023 | 09:34



O São Paulo faz neste sábado (22) a primeira partida diante de sua torcida pelo Campeonato Brasileiro deste ano. Após estrear com derrota, fora de casa, para o Botafogo, por 2 a 1, os atletas do Tricolor querem mostrar serviço para o novo técnico, Dorival Júnior, que foi oficialmente apresentado nesta sexta-feira (21). O time encara o América (MG) no Estádio do Morumbi, às 18h30.

Com status de atual campeão da Libertadores e também da Copa do Brasil, o técnico Dorival Júnior deu a sua primeira entrevista como treinador do São Paulo no CT do clube. Com um discurso cuidadoso, porém, confiante, o novo comandante falou da dificuldade da falta de tempo que vai ter para implantar seu trabalho, mas deixou claro que volta ao Morumbi disposto a colocar a equipe no trilho das vitórias. “O mínimo que temos que entregar é o nosso melhor. Temos hoje de 14 a 16 garotos criados aqui dentro e isso aumenta a identificação. Venho para um clube gigante que de repente não vivencia o momento que merece. Mas isso pode mudar em questão de tempo, de meses. Tudo vai depender do trabalho e vou fazer o meu máximo”, afirmou o treinador.

Dorival chega ao CT da Barra Funda já arregaçando as mangas. A diretoria são-paulina agiu rápido e o técnico já teve o nome registrado no BID (Boletim Informativo Diário) para poder comandar o time na partida deste sábado. Diante da falta de tempo, o comandante disse que vai aproveitar o legado deixado por Rogério Ceni. “Estou pegando agora um trabalho muito bem feito pelo Rogério. Pretendo dar sequência tentando melhorar e aumentar a confiança de todos eles para colocar a equipe em um outro momento. Eu vim aqui para tentar vencer e buscar os melhores resultados.”