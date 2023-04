Principal preocupação dos mais pobres é pagar contas

Da Redação



22/04/2023 | 08:31



Representantes das classes C, D e E têm como maior preocupação pagar as contas básicas do mês, seguida pela incerteza sobre como conseguir cobrir as despesas mensais com mercado e alimentação. Os dados fazem parte do levantamento produzido pela fintech Jeitt, que busca traçar um perfil do brasileiro que procura por crédito, realizado a partir da base de seus clientes.

Dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) indicam que 90% dos cidadãos do País têm renda inferior a R$ 3.500 por mês e 70% ganham até dois salários mínimos.

A pesquisa indica que as mulheres das classes C, D e E buscam mais empréstimos (55%) e que as pessoas que trabalham por conta própria recorrem mais a crédito para complementar a renda (46% são profissionais autônomos ou empreendedores contra 38% de assalariados). Mesmo com renda mensal, 34,8% dos entrevistados têm como maior preocupação conseguir pagar as contas do mês, seguido pelas despesas com mercado e alimentação (22,4%). Gastos com saúde e o medo de precisarem pedir dinheiro emprestado também aparecem nas respostas.

Como maior obstáculo da vida financeira, 27,2% dos participantes relataram a necessidade de pagar dívidas e 23,7% consideram que possuem renda considerável, mas não conseguem se organizar financeiramente para alcançarem seus objetivos. Quando questionados sobre os próximos 12 meses, 17,2% voltaram a citar a quitação de dívidas, enquanto 13,2% querem economizar dinheiro e 9,9% pretendem reformar a casa.

Sobre economizar dinheiro, 35,4% declararam que conseguem só quando sobra, depois de pagarem o que precisam, enquanto 9,7% não conseguem, pois falta dinheiro para todas as contas e despesas.

“Procuramos, com essa pesquisa, nos aprofundar cada vez mais nas particularidades dos nossos clientes, compreendendo a sua jornada e padrões comportamentais. É muito importante que estejamos conectados, que saibamos de suas necessidades, para oferecer a melhor solução. Além disso, nos ajuda a ter uma dimensão das necessidades da população como um todo, já que a maior parte dos nossos usuários compõem o padrão de vida dos brasileiros”, afirma Pablo Gomes, executivo da Jeitto.

Participaram da pesquisa 1.560 pessoas, entre elas 55% mulheres, 33% entre 35 e 44 anos, a grande maioria de pais e mães (80%) e 70% com casa própria e responsáveis pelas contas do lar. Apenas 19% dos participantes chegaram ao ensino superior e 53% possuem a mesma renda todos os meses.

Foram considerados os dados demográficos, perfil comportamental sobre as principais preocupações e gestão financeira, objetivos e capacidade de planejamento. Além disso, foi feito o monitoramento social, que trouxer informações importantes sobre temas, tom de voz e comportamento dos clientes nas redes sociais.