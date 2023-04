Conchita de Moraes recebe concerto com Orquestra Sinfônica

Da Redação



O Teatro Conchita de Moraes, que foi reaberto no dia 8 de abril após obras de revitalização, receberá neste fim de semana apresentações da Ossa (Orquestra Sinfônica de Santo André). Neste sábado (22), às 19h30, e no domingo (23), às 11h, os músicos executarão programa especial com a obra Sherazade e as Mil e Uma Noites, de Nikolai Rimsky-Korsakov, com a participação da contadora de histórias Vanessa Castro.

A regência do concerto é do maestro Abel Rocha e do regente assistente Felipe Gadioli. O concerto tem entrada gratuita e os ingressos serão distribuídos com uma hora de antecedência, sendo um tíquete por pessoa. A capacidade será de 221 lugares com indicação livre.

O motivo da escolha da história de Sherazade para o programa especial de aniversário da cidade resgata a tradição da prática comum entre as pessoas desde os primórdios da humanidade de se reunir ao redor do fogo para contar histórias.

A suíte sinfônica do compositor russo Korsakov, composta em 1888, foi inspirada na obra As Mil e Uma Noites, coletânea de histórias e contos populares originárias do Médio Oriente e do Sul da Ásia e compiladas em língua árabe a partir do século IX.

No mundo ocidental, a obra passou a ser amplamente conhecida após uma tradução para o francês em 1704 – transformando-se num clássico da literatura mundial.

Os contos estão organizados em uma série de histórias em cadeia narrados por Sherazade, recém esposa do rei Xariar. Esse rei, enlouquecido por ter sido traído por sua primeira esposa, desposa uma noiva diferente todas as noites, mandando matá-las na manhã seguinte.

A personagem Sherazade consegue escapar desse destino contando histórias maravilhosas sobre diversos temas que cativam a curiosidade do rei. Ao amanhecer, ela interrompe cada conto para continuá-lo na noite seguinte, o que a mantém viva ao longo de mil e uma noites, ao fim das quais o rei se arrepende de seu comportamento e desiste de executá-la.