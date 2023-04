‘Busco a democratização da música clássica’, afirma João Carlos Martins

Thainá Lana



22/04/2023 | 08:28



"Busco a democratização da música clássica, inclusive nos municípios do Grande ABC, onde já me apresentei por diversas vezes em teatros e praças públicas de Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema e Ribeirão Pires”, a fala é do renomado maestro João Carlos Martins, 82 anos, reconhecido mundialmente por seu trabalho como pianista e um dos maiores intérpretes do alemão Johann Sebastian Bach (1685–1750) do século XX.

Neste domingo (23), o maestro retorna ao Grande ABC para uma apresentação gratuita no Paço Municipal de Ribeirão Pires, a partir das 18h. Martins e a orquestra Camerata Bachiana promovem o concerto “Na Roda com o Maestro – Uma homenagem a Heitor Villa-Lobos”.

No repertório, além de apresentar detalhes de sua rica trajetória profissional, Martins também fará comentários sobre a vida, obra e a importância do compositor e maestro Heitor Villa-Lobos para a música clássica brasileira – considerado, ainda em vida, o maior compositor das Américas, ele compôs cerca de mil obras e se tornou o maior expoente do nacionalismo musical brasileiro.

Em entrevista exclusiva ao Diário, o maestro João Carlos Martins revelou grande expectativa para sua apresentação e afirmou ter boas lembranças do público da Estância Turística. “Se não me falha a memória, essa é a terceira vez que me apresento em Ribeirão Pires. Como sempre digo, cada apresentação que você realiza, seja no Carnegie Hall, em Nova York (onde se apresentou pela primeira vez com apenas 21 anos), em praças públicas, favelas ou em cidades menores, naquele dia, aquele concerto será o mais importante da sua vida”, afirma.

O espaço onde será realizado o concerto é o mesmo local que sediou parte das atrações da primeira edição da Flirp (Feira Literária de Ribeirão Pires). O evento, que recebeu 18 mil pessoas em dois dias, promoveu em setembro do ano passado diferentes tipos de linguagens artísticas em torno do livro e deixou um legado cultural ao município. Guto Volpi (PL), prefeito de Ribeirão, destaca a importância dos recentes eventos culturais promovidos na cidade.

“Ribeirão Pires está retomando seu lugar de protagonismo no cenário cultural da região. A apresentação do maestro João Carlos Martins é uma das iniciativas neste sentido. Estamos levando música de qualidade, manifestações populares, literatura, entre tantas outras linguagens e formas de expressão, aos espaços públicos. A cultura volta a ocupar a cidade, a fazer parte de nosso cotidiano, a incentivar novos talentos e estimular a cadeia da produção artística e cultural como forma de desenvolvimento econômico e social”, diz o gestor.

Além dos espetáculos e atividades, a secretária de Educação e Cultura, Rosi de Marco, destaca a formação de novos artistas locais. “A Prefeitura está fortalecendo o trabalho da Emarp (Escola Municipal de Artes de Ribeirão Pires). Temos quase dois mil alunos matriculados em cursos de música, dança, teatro e artes. Todas as iniciativas fazem parte de um grande movimento pela democratização da cultura e pela construção de uma cidade cada vez mais criativa”, afirma.

O maestro João Carlos Martins diz acreditar que eventos e apresentações gratuitas em espaços públicos são alguns dos caminhos para democratizar diferentes expressões artísticas, que, segundo ele, “devem fazer parte do cotidiano da população”.

Martins atribui o maior interesse do grande público por música clássica aos artistas que realizam apresentações em diferentes locais. “Os artistas de grande representatividade do País estão aos poucos saindo de seus castelos de marfim e indo ao encontro do público. Quando o artista tem a sensibilidade que, não basta se apresentar na Sala São Paulo ou em grandiosos teatros, mas realizar concertos em favelas e outros espaços, ele contribui com a sua missão e ajuda a ampliar o acesso às artes”, defende.

Sobre suas outras apresentações na região, Martins brinca. “Certamente me apresentei no Grande ABC mais vezes do que vocês pensam e menos do que gostaria. Mas posso garantir que já foram muitas. Em todas as oportunidades procuro transmitir emoção nos espetáculos”, finaliza.