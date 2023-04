Um dia de cada vez: fumantes relatam batalha contra tabaco

Beatriz Mirelle



22/04/2023 | 08:27



Sebastião de Camargo, 76, morador do Rudge Ramos, em São Bernardo, estudou, curtiu a adolescência, fez amigos, começou a trabalhar, ganhou responsabilidade, criou três filhas, se aposentou e enfrentou uma pandemia. Em todos esses momentos, desde os 15 anos, ele teve a companhia inseparável do tabaco.

Pouco tempo antes do isolamento social, Sebastião se determinou a largar o vício. Ele conseguiu, mas as restrições geradas pela Covid-19 o fizeram retomar aos velhos hábitos. “Fiquei sozinho. Eu e dois cachorros. Os dias passaram e comecei a fumar alguns cigarros soltos. Quando percebi, já tinha voltado a fumar com frequência”, relatou o aposentado.

Depois de momentos conturbados com a saúde, Sebastião se tornou um dos pacientes do Serviço de Reabilitação Pulmonar da FMABC (Faculdade de Medicina do ABC) e, aos poucos, tenta se adequar à vida sem cigarro. “Em dezembro, quando ainda fumava, tive uma crise. Minha respiração ficou muito ruim. Fiquei internado por 10 dias e a orientação dos médicos foi que eu evitasse sair de casa. Já são quatro meses assim depois do infarto. Minhas filhas revezam para ficar comigo à noite. Tenho uma cuidadora. Estou nesse processo de recuperação e ainda sinto muito cansaço, mas não coloquei mais nenhum cigarro na boca e sigo um dia de cada vez”, detalhou Sebastião de Camargo, enquanto fazia os exercícios orientados durante a segunda sessão da reabilitação que ele participava na universidade.

Os altos e baixos na batalha contra o tabagismo são comuns nas trajetórias de muitos fumantes. Nesses processos, a rede de apoio é fundamental para os desafios e a cura da dependência química. “Muitas vezes, os familiares e amigos não entendem que é uma dependência e insinuam que a pessoa não para de fumar porque não quer. Os fumantes começam a se sentir sozinhos, discriminados. A socialização faz parte do nosso trabalho. O tratamento também os ajuda nisso”, afirmou Selma Squassoni, fisioterapeuta que coordena o Serviço de Reabilitação Pulmonar da FMABC.

Para Claudemir Ciola, 64, os encontros com o grupo antitabagismo da UBS (Unidade Básica de Saúde) da Vila Helena, em Santo André, foram determinantes para deixar os maços de lado. “O vício começou aos 15 anos. Teve uma vez que fiquei cinco anos sem fumar, mas tive uma recaída”, relembrou. “Ano passado recebi uma ligação do posto de saúde. Como tenho cadastro lá, eles perguntaram se eu fumava, informaram sobre o serviço e me interessei.” Ele já está há oito meses sem fumar e comenta que, nos primeiros períodos, os sintomas da abstinência fizeram parte da rotina dele. “A vontade de fumar era grande porque era um costume. Quando ficava difícil, eu comia uma fruta, fazia caminhada, tomava água. Qualquer coisa para desviar a atenção. Fui acostumando porque tinha esse intuito. Foi um semestre de tratamento e já são três meses que não tomo remédio ou uso adesivo”, celebrou o morador da Vila Junqueira, em Santo André.

FMABC oferece reabilitação e ambulatório a dependentes

Os prejuízos causados pelo tabagismo são diversos. Segundo o INCA (Instituto Nacional de Câncer), o cigarro causa inúmeros tipos de câncer, como no fígado, pulmão, boca e bexiga. Apesar dos impactos serem explícitos até mesmo nas embalagens dos maços, desprender-se da dependência química pode ser um trabalho demorado e, mesmo assim, os anos de fumo podem gerar consequências irreversíveis na saúde. Para auxiliar na recuperação, uma equipe de profissionais da FMABC (Faculdade de Medicina do ABC) disponibiliza o Ambulatório de Tabagismo e o Serviço de Reabilitação Pulmonar.

As reuniões do ambulatório possuem 20 pessoas, que passam por acompanhamento psicológico em grupo entre 16 e 20 semanas. Os encontros duram uma hora e começam às 8h. Já as turmas para reabilitação pulmonar se reúnem de segunda a sexta, com quatro sessões diárias, às 8h, 9h, 10h e 11h, no anexo dois da FMABC. Os profissionais atendem oito pacientes por horário. O tratamento dura, em média, seis meses. “Eles fazem exercícios aeróbicos, como bicicleta e esteira. Depois, seguem para fortalecimento e coordenação, com elásticos, ‘pesinhos’ e bolas”, explicou Selma Squassoni, fisioterapeuta que coordena o Serviço de Reabilitação Pulmonar da FMABC. Ela destaca que o apoio multidisciplinar ajuda a lidar com os sintomas da abstinência, como aperto no peito, dor de cabeça, agitação, insônia e formigamento.

Para ter mais informações sobre os atendimentos, que podem ser feitos com encaminhamento da rede pública ou da rede privada, é necessário entrar em contato pelos números (11) 4993-7267 e (11) 98522-4438.

Segundo a Prefeitura de Santo André, as atividades terapêuticas do tabagismo estão disponíveis nas UBS (Unidades Básicas de Saúde) e duram três meses. Em contato com alguns postos da cidade, o Diário soube que o trabalho não está ativo em todos. Questionada sobre quais locais seguem com o trabalho, a gestão municipal não respondeu até o fechamento da reportagem. Sendo assim, recomenda-se que o morador ligue para a UBS mais próxima da sua casa para garantir se, de fato, o serviço está em vigor.

Em São Bernardo, UBS’s como a do Caminho do Mar e Vila Mussolini oferecem grupos de apoio. O interessado deve ir até a unidade com RG, CPF e comprovante de residência. A equipe o coloca na lista e, posteriormente, entra em contato. Diadema diz que, caso o morador vá a uma UBS que não tenha o serviço, ele é encaminhado para uma unidade de referência. Ribeirão Pires não oferece tratamento de tabagismo. São Caetano, Mauá e Rio Grande da Serra não informaram sobre os tratamentos.