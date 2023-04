Ediane reúne pessoal da limpeza em bate-papo

Da Redação



22/04/2023 | 08:24



Primeira doméstica eleita para deputada estadual em São Paulo na eleição de outubro, com 175.617 votos, Ediane Maria (Psol), que tem domicílio eleitoral em Santo André, provavelmente promoveu atividade inédita na Casa ao reunir todo o quadro de pessoal terceirizado que atua no serviço de limpeza da Assembleia para café da manhã e da tarde. Foram dois encontros no mesmo dia, um pela manhã e outro à tarde, de modo a respeitar a jornada de trabalho de cada um dos 140 funcionários, com objetivo de refletir sobre a função e valorizar esses profissionais, que “geralmente são invisíveis”, mas fundamentais. “Como primeira trabalhadora doméstica eleita, entendo que (o serviço) ainda é visto com pouco valor. Temos de mudar essa mentalidade colonial urgentemente.”

Bastidores

Pés em Mauá

Ex-prefeito de Ribeirão Pires, Clóvis Volpi (PL) continua a marcar presença em Mauá, a fim de costurar apoios de olho na eleição de 2024. Não é segredo para ninguém que o liberal mira o Paço mauense, e anteontem esteve com o ex-prefeito Leonel Damo, uma das lendas da política e que tem muitas histórias para contar. Volpi, inclusive, o teria incentivado a escrever um livro. Antes, já teve outros encontros com lideranças locais.