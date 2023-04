Usain Bolt diz que não aguentaria correr 100m novamente: 'Seria horrível'

21/04/2023 | 19:30



Recordista mundial dos 100 metros, o jamaicano Usain Bolt se mantém distante das pistas de atletismo desde a aposentadoria. Em entrevista ao jornal francês L'Équipe, Bolt foi taxativo quando questionado sobre seu desempenho se voltasse a participar de uma prova. Ele acredita que não conseguiria completá-la.

"(Correr os 100 metros) Isso seria horrível. Agonizaria nos últimos 30 ou 40 metros", afirmou o jamaicano de 36 anos. Bolt está fora do cenário do atletismo desde 2017. Depois disso, se arriscou em outras modalidades, como críquete e o futebol.

Questionado sobre o que sente falta no atletismo, Bolt apontou apenas o carinho do público e o frio na barriga dos principais torneios. "Sinto falta da emoção do público, de verdade, e da adrenalina das grandes competições."

Bolt é dono de três recordes mundiais no atletismo: nos 100 e 200 metros, além do revezamento 4x100 metros. O jamaicano não acredita que perderá o posto tão rapidamente. "Mesmo que as coisas estejam mudando muito no atletismo, acredito que os meus recordes se sustentarão por algum tempo ainda."

Com oito medalhas de ouro olímpicas, Bolt dominou as provas de velocidade do atletismo por quase uma década. Subiu no lugar mais alto do pódios nos Jogos Olímpicos de Pequim-2008, Londres-2012 e Rio-2016.