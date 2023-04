Carlise Guy, filha de Buddy Guy, vai cantar no festival Best of Blues

21/04/2023 | 18:37



Estão confirmados para os dias 2, 3 e 4 de junho, como atrações da 10ª edição do Best of Blues and Rock Festival, a banda norte-americana The Nu Blu Band e o guitarrista Artur Menezes. O festival, que terá também o guitarrista Buddy Guy, será na plateia externa do Auditório Ibirapuera, em São Paulo.

Carlise Guy, que iniciou sua carreira cantando em igrejas de Chicago, onde nasceu, é filha de Buddy. Completam a Nu Blu Band o baterista Dan Henley e o guitarrista Mark Maddox. Eles vão se apresentar no sábado, dia 3, com um repertório focado em blues, R&B, pop e canções da gravadora Motown.

Artur Menezes será uma das atrações do dia 3. Em 2018, ele se apresentou no mesmo festival ao lado de Joe Satriani. O jovem Arthur, com cinco discos e um EP lançados, foi escolhido entre os 25 melhores novos guitarristas de blues pela revista americana Guitar Player.

Os ingressos do festival custam a partir de R$ 450, com parcelamento em até 10 vezes pelo site da Eventim ou na bilheteria do Estádio do Morumbi (nesse último, sem taxa de conveniência).

Confira abaixo as atrações confirmadas em cada dia do festival:

DIA 2 DE JUNHO (sexta)

Tom Morello

Extreme

Malvada

Nanda Moura

DIA 3 DE JUNHO (sábado)

Buddy Guy -- Damn Right Farewell Tour (turnê mundial de despedida)

Steve Vai

The Nu Blu Band

Artur Menezes

Dead Fish

DIA 4 DE JUNHO (domingo)

Tom Morello

Buddy Guy -- Damn Right Farewell Tour (turnê mundial de despedida)

Goo Goo Dolls

Ira!

Day Limns

SERVIÇO:

Best of Blues and Rock 10 anos

Data: Dias 2, 3 e 4 de junho de 2023

Local: Plateia externa do Auditório Ibirapuera: Av. Pedro Álvares Cabral Ibirapuera - São Paulo

Classificação: 16 anos (menores podem comparecer acompanhados de responsável legal)

Ingressos: a partir de R$ 450,00 (meia-entrada)