SP tem menor temperatura do ano e frio segue no Sul e Sudeste no fim de semana; veja previsão

21/04/2023 | 17:50



O feriado de Tiradentes, celebrado nesta sexta-feira, 21, deu a largada oficial para o outono, marcando os dias mais gelados registrados em diversas regiões do País em 2023. Na madrugada desta sexta-feira, São Paulo registrou a menor temperatura mínima do ano, com 11,3°C, sendo a segunda menor marcação para o mês de abril, perdendo apenas para a madrugada do de 27 de abril de 2004, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura de São Paulo.

A razão para a queda nas temperaturas é a atuação de uma forte massa de ar polar que se espalhou pelo centro-sul, afetando principalmente São Paulo e os Estados do Sul. De acordo com a Climatempo, a baixa nebulosidade na madrugada também colaborou para o esfriamento.

Antes do amanhecer, as estações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) em São José dos Ausentes (RS) e Bom Jardim da Serra (SC) registraram temperaturas de 5,1°C e 4,3°C, respectivamente. Além disso, termômetros da Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina (Epagri) marcaram 0,1°C às 3h em Urupema, na serra catarinense.

Segundo a Climatempo, essa massa de ar frio de origem polar também afeta Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio De Janeiro e, mesmo que de forma mais suavizada, até mesmo no sul de Rondônia.

Mesmo com o predomínio do sol no Sul, a manhã desta sexta-feira começou fria. Em Curitiba, os termômetros estavam na casa dos 9°C às 8h. Já em Porto Alegre (RS), no mesmo horário, o registro era de 11ºC, de acordo com a Climatempo.

Em São Paulo, a manhã iniciou com céu nublado, com os termômetros das estações meteorológicas do CGE da Prefeitura de São Paulo em torno dos 11ºC. Com a chegada do sol, as temperaturas subiram durante à tarde, mas ainda de forma amena. De acordo com o Inmet, a máxima prevista para hoje na capital paulista não deve ultrapassar a marca dos 22ºC.

Próximos dias

Embora o dia mais frio do feriado prolongado seja a sexta-feira, o ar frio de origem polar seguirá atuando no fim de semana, provocando temperaturas baixas especialmente entre a noite e o início da manhã.

Em São Paulo, durante o fim de semana, a presença do sol seguirá constante, mantendo temperaturas amenas. Os termômetros devem marcar entre 12°C na madrugada e 24°C à tarde, no sábado, e mínima de 13°C ao amanhecer e máxima de 23°C à tarde no domingo, segundo o CGE da Prefeitura de São Paulo.

No Sul, uma frente fria pode deixar o céu nublado no sábado, mas sem previsão de chuva. As temperaturas seguem baixas no início da manhã, mas são elevadas à tarde, variando entre 12ºC e 25ºC nas capitais. No domingo, há possibilidade de garoa, com exceção de Porto Alegre, que terá tempo firme e uma breve sensação de calor, com termômetros que chegam a 25ºC à tarde.

Veja a previsão de temperatura para os próximos dias em algumas capitais, de acordo com a Climatempo:

SÁBADO

São Paulo: variação entre 13º e 24ºC

Rio de Janeiro: variação entre 16º e 29ºC

Vitória: variação entre 16º e 29ºC

Porto Alegre: variação entre 13º e 26ºC

Curitiba: variação entre 12º e 22ºC

Florianópolis: variação entre 16º e 25ºC

Salvador: variação entre 24º e 29ºC

Cuiabá: variação entre 20º e 32ºC

Belo Horizonte: variação entre 15º e 25ºC

Natal: variação entre 25º e 31ºC

Porto Velho: variação entre 22º e 29ºC

DOMINGO

São Paulo: variação entre 15º e 24ºC

Rio de Janeiro: variação entre 18º e 28ºC

Vitória: variação entre 18º e 28ºC

Porto Alegre: variação entre 14º e 26ºC

Curitiba: variação entre 13º e 21ºC

Florianópolis: variação entre 17º e 25ºC

Salvador: variação entre 24º e 28ºC

Cuiabá: variação entre 21º e 32ºC

Belo Horizonte: variação entre 16º e 26ºC

Natal: variação entre 24º e 31ºC

Porto Velho: variação entre 23º e 28ºC