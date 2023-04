México capta US$ 2,9 bi no mercado internacional, segunda emissão externa do país em 2023

21/04/2023 | 17:19



O México captou US$ 2,94 bilhões no mercado internacional esta semana e vai usar parte do dinheiro para recomprar títulos emitidos no passado. A demanda pelos papéis superou US$ 11 bilhões, segundo fontes que acompanharam a operação, a única da América Latina esta semana no mercado internacional.

Os papéis têm vencimento em 2053 e com critérios de sustentabilidade. Parte dos recursos será utilizada para recomprar títulos com vencimento em 2041 e 2052, segundo o governo mexicano.

Esta é a segunda emissão do México no mercado de dívida em 2023. O país foi o primeiro da América Latina a acessar o mercado, com uma captação de US$ 4 bilhões logo na primeira semana do ano.