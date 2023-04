Bolsas de NY fecham em alta modesta, com balanços, PMIs e regulação bancária em foco

21/04/2023 | 17:17



Os mercados acionários de Nova York fecharam com ganhos discretos, após passarem o dia oscilando perto da estabilidade, mas tiveram perda modesta na semana. Investidores continuavam a avaliar balanços corporativos, na atual temporada de divulgações, e também avaliaram um indicador de atividade dos Estados Unidos, enquanto ações do setor financeiro não tiveram sinal único, com a regulação bancária em foco.

O índice Dow Jones fechou em alta de 0,07%, em 33.808,96 pontos, o S&P 500 teve ganho de 0,09%, em 4.133,52 pontos, e o Nasdaq avançou 0,11%, a 12.072,46 pontos. Na comparação semanal, os índices caíram 0,23%, 0,10% e 0,42%, respectivamente.

Na agenda corporativa, Procter & Gamble informou que teve lucro líquido de US$ 3,4 bilhões no terceiro trimestre fiscal, encerrado em março, alta na comparação anual e com lucro por ação de US$ 1,37, acima do previsto por analistas consultados pela FactSet (US$ 1,32), com a receita também acima do esperado. Com isso, o papel da P&G teve alta de 3,46% hoje em Nova York.

Entre os indicadores, o índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) composto dos EUA subiu de 52,3 em março a 53,5 na preliminar de abril, na máxima em 11 meses, com a indústria e os serviços exibindo resultados acima do esperado na pesquisa. Para a Capital Economics, porém, "independentemente dos PMIs de hoje, os dados recentes dos EUA sugerem que ele está a caminho da recessão em breve".

Também no noticiário de hoje, o Conselho de Estabilidade Financeira (FOSC, na sigla em inglês) revelou hoje uma proposta para fortalecer a supervisão de áreas não bancárias do setor financeiro. A Dow Jones Newswires, por sua vez, reportou que o Federal Reserve (Fed, o banco central americano) pode reavaliar uma mudança adotada em 2019 que, na prática, permite a bancos médios mascarar perdas em títulos detidos por eles, um fator que contribuiu para a quebra recente do Silicon Valley Bank (SVB).

Mencionados na reportagem da agência de notícias como potenciais alvos da mudança do Fed, U.S. Bancorp caiu 3,60%, PNC Financial Services teve baixa de 1,71% e Truist Financial, de 5,94%. Entre grandes bancos, Citigroup caiu 0,75%, Goldman Sachs avançou 0,87%, Wells Fargo recuou 1,03% e JPMorgan teve baixa de 0,19%.

Entre outros papéis de peso, Amazon foi destaque, com alta de 3,03%, enquanto Alphabet subiu 0,11% - as duas divulgam balanço na próxima semana. Apple caiu 0,98%, Boeing teve baixa de 1,00% e, no setor de energia, Chevron caiu 0,43% e ExxonMobil avançou 0,32%.