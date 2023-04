Cuca é o novo técnico do Timão; Dorival Júnior chega ao Tricolor

21/04/2023 | 16:29



Depois de uma reunião da diretoria do Corinthians, o técnico Fernando Lázaro foi dispensado da equipe principal após a derrota – em casa – para o Argentino Juniors, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores por 1 a 0. Ele voltará à função de auxiliar da comissão permanente. Pouco tempo depois, o Timão anunciou o novo treinador: Cuca, que já era especulado internamente comandará é o novo comandante do Corinthians.

Enquanto isso, menos de 24 horas após a demissão de Rogério Ceni, o São Paulo acertou nesta quinta-feira (20) a contratação de Dorival Júnior para assumir o comando da equipe no restante da temporada. Com a chegada, o profissional já poderá dirigir o time na segunda rodada do Brasileirão, contra o América-MG, neste sábado (21). Valores e tempo de contrato não foram revelados.