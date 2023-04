Mateus Solano não renova com a TV Globo após 20 anos

21/04/2023 | 16:10



Parece que mais um grande ator da TV Globo não continuará com vínculo fixo com a emissora. Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, Mateus Solano não renovou seu contrato - que acabou há alguns dias.

O ator estava presente, recentemente, nas telinhas como jurado do The Masked Singer Brasil. Até o momento, ele não se pronunciou sobre o assunto, deixando em aberto seu futuro no plim plim.

Vale lembrar, que, muitos nomes da dramaturgia finalizaram o contrato fixo, mas continuaram dando as caras na Globo através de contratos fechados por obra.

A última novela de Solano na emissora foi Quanto Mais Vida, Melhor!, mas ele também esteve em Amor à Vida, A Dona do Pedaço, Morde e Assopra, Viver a Vida e muitas outras.