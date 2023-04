Após polêmicas, Preta Gil usa as redes sociais para agradecer pela vida: Deus me permitiu acordar mais um dia

21/04/2023 | 16:10



Os últimos dias de Preta Gil não foram nem um pouco fáceis. Após ter passado dias internada no hospital e ter o suposto fim de seu relacionamento divulgado nas redes sociais, a cantora postou uma mensagem emocionante em sua conta do Instagram e do Twitter.

Deus me permitiu acordar mais um dia. Gratidão por estar viva e cheia de força pra lutar pela vida!!! Aproveitem muito esse dia lindo!!! Aproveitem a vida!!!

Preta está passando por um tratamento contra câncer de intestino e vem usando sua visilidade para compartilhar as vitórias e derrotas dessa luta.

Recentemente, no entanto, ela viu seu nome ser alvo de outro assunto nas redes sociais. Rodrigo Godoy, com quem preta é casada desde 2007, se envolveu em uma série de rumores de traição. O personal, inclusive, teria se envolvido com uma ex-funcionária de Preta.