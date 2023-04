Palavra do Leitor

Da Redação



21/04/2023 | 16:02



GCM – 1

‘Diária de guardas-civis em escolas de S.Bernardo será inferior à hora extra’ (Política, ontem). Quero ganhar mais, não trabalhar mais. Há 20 anos, até aguentava essa carga de 24 horas; hoje, com 50, não aguento mais. De pé, as batatas da perna, joelho e pés doem. Sentado, doem nervo ciático e coluna. Cinturão, arma, algema, colete e tonfa pendurados pesam quase 10 quilos. Sem dizer que a pessoa não tem mais vida, perde horas de lazer e descanso, muitas vezes adoece. Todo dia 12 horas tem de ter disposição para tanto. Por um punhado de dinheiro, estou fora. Não vale a pena!

Ernane da Silva dos Santos - São Bernardo

CGM – 2

Quando a gente pensa que já leu ou viu todos os absurdos possíveis, aparece isso... Num momento em que as pessoas clamam por mais segurança, ver servidores que dão literalmente sua vida pelo seu trabalho serem desmerecidos dessa forma...

Andreia Maxx - Do Facebook

CGM – 3

Eu sou contra guarda armado em escola. Esta semana teve um caso de um guarda que trocou tiro com vagabundos que tentaram roubar sua arma em uma escola de São José dos Campos. Coloca em risco alunos, pais de alunos e funcionários. Deveria contratar vigilantes!

Marcelo Mello do Santos - Do Facebook

MST

João Pedro Stédile, líder máximo do MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra), não deveria estar na cadeia ao invés de fazer parte da comitiva oficial do ‘L’ em viagem para China? Stédile prega, sem nenhuma cerimônia, a invasão de terras em todo País e afirma categoricamente que o movimento não se restringirá ao mês de abril, o que por si só já é um crime, mas no transcorrer do ano todo. Vendo os dois num mesmo avião trocando figurinhas, podemos dizer que o crime venceu no Brasil? Até o momento, oito Estados já tiveram terras invadidas e isto pode atrapalhar muito nossa maior indústria hoje, o agronegócio. Houve invasões nas sedes do Incra (Instituto Cacional de Colonização e Reforma Agrária) e da Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária). Segundo a Embrapa, a invasão ocorreu em terras agriculturáveis e em área destinada a preservar a vida de animais ameaçados de extinção na região, além de prejudicar as pesquisas e experimentos realizadas no local. Estes não são atos terroristas? Estes podem? Cá entre nós, esta ideia retrógrada de reforma agrária é um tema já superado e fazia sentido lá nos longínquos anos 50/60 do século passado. Hoje, quase um terço do nosso PIB (Produto Interno Bruto) vem do agronegócio. O que tem a dizer sobre isto, Marina? E você, Flavio Dino, o que nos diz?

Mauri Fontes - Santo André

Ademir Medici

O Clube dos 21 Irmãos Amigos de Santo André sentiu-se honrado com a presença do jornalista e memorialista Ademir Medici, que nos brindou com a palestra intitulada Santo André: Um Álbum Coletivo em comemoração ao mês do 470º aniversário de nossa cidade. Nossa eterna gratidão, Ademir.

Vanderlei Retondo - Diretor cultural

Rogério Ceni – 1

‘Depois de vitória na Sul-Americana, São Paulo demite Rogério Ceni’ (Esportes, ontem). Pessoas que não zelam pela sua biografia. É isso que acontece. Quem se valoriza como ser humano não aceita um cargo para trabalhar no clube nesta gestão horrorosa e tenebrosa.

Aloisio Dias - Santo André

Rogério Ceni – 2

Parabéns à diretoria do São Paulo. Mesmo com o time ganhando, viu que não jogaram nada e demitiram o técnico. Já no meu Corinthians, vão morrer abraçados com o auxiliar, porque técnico está longe de ser.

Arthur Borella Fernandes - Do Facebook





