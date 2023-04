Os memorialistas. Em pauta Santo André... São Bernardo... ... São Caetano... Paranapiacaba... E o rádio no seu centenário.

Um a um, eles foram chegando, com suas notícias, lembranças, histórias de vida. Conversando entre si, apresentando-se uns aos outros, aguardaram o momento de gravar. Novos amigos formados.

De repente, bem na entrada do estúdio, o radialista Zé Lau e o memorialista Marcos Teixeira da Silva ensaiaram uma toada sertaneja. De tão afinados, pareciam se conhecer há anos. Estavam se conhecendo naquele momento.

A professora Priscila Perazzo trouxe uma colega e um aluno para conhecerem o acervo do Banco de Dados do Diário – e pensarem num projeto universitário.

O historiador Mauricio Tintori e o memorialista Eric Lamarca atualizaram os planos de recuperação de Paranapiacaba, esta joia orgulho do Grande ABC.

O médico Affonso Maria Zanei Junior, numa sacola e numa grande pasta, apresentou a todos relíquias verdadeiramente maravilhosas guardadas pelo pai, o saudoso ex-vereador Affonso Zanei. A entrevista do Dr. Zanei já está no ar, e dela falaremos amanhã.

Naquela sexta-feira de múltiplas gravações, a emoção tomou conta de todos, a começar pelo apresentador, que ganhou uma linda medalha do Zé Lau. Aos poucos falaremos individualmente de todos eles, apresentando os programas de TV gravados. Aguardem. Como se diz: imperdível!

Em 21 de abril de...

1903 – Do correspondente do Estadão em Santo André: esteve entre nós o Sr. Álvaro Bittencourt, auxiliar da redação do jornal “Cidade de Santos”.

Nota – O que é hoje o Grande ABC não possuía jornal próprio em 1903. O primeiro conhecido, “O Monitor”, seria lançado no ano seguinte, 1904. Mas a região mantinha os primeiros correspondentes dos jornais de São Paulo, e naquele momento recebia um jornalista de Santos, onde a Imprensa nascera no século XIX.

E olhem lá: Saladino Cardoso Franco, o futuro prefeito Saladino, iniciava sua carreira pública como correspondente do já poderoso “O Estado de S. Paulo” – informação que não aparece na sua biografia.

1918 – Fundada a Corporação Musical Lyra de Santo André.

1953 – Vidreiros e marceneiros voltam ao trabalho.

Continua sem solução a greve dos tecelões e metalúrgicos.

Gráficos parados. Não circulavam os jornais Correio Paulistano, O Dia e Fanfulla. Folhas e Última Hora saiam com número reduzido de páginas. O Estadão circulava normalmente, e noticiava a greve.

Amistoso realizado no domingo, 19 de abril (1953) em Santo André: Corinthians local 1, Canto do Rio (RJ), 0.

Mogi das Cruzes inaugurava a Festa do Caqui.

E a Ford inaugurava nova fábrica no Ipiranga. Para a construção – que levou três anos - a Fichet, de Santo André, foi quem forneceu as estruturas, esquadrias, reservatórios metálicos e pontes rolantes.

1978 - Aos 88 anos, falecia Antonio Polesi, de Santo André, que durante 68 anos trabalhou na Kowarick - um recorde. Era tio do jornalista Fausto Polesi, fundador e diretor de Redação do Diário.

Nota - Antonio Polesi nos concedeu uma linda entrevista, ao lado de sua esposa, que ganhou destaque aqui no Diário antes, ainda, do lançamento da coluna “Memória”.